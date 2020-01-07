الامارات | فيديو.. لاعب إنتر ميلان السابق يقترب من الانتقال للجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لاعب إنتر ميلان السابق يقترب من الانتقال للجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "تورسدور" البرازيلية، أمس، أن لاعب فريق انتر ميلان الإيطالي الأسبق وفاسكو دي جاما البرازيلي الحالي، الكولومبي فريدي جوارين تلقى عرضاً جاداً من قبل إدارة نادي الجزيرة للانتقال لصفوفه خلال فترة التعاقدات الشتوية الحالية مستغلاً تعثر مفاوضات التجديد اللاعب مع ناديه البرازيلي في الأيام الماضية.

وذكرت الصحيفة أنه بجانب العرض المقدم من نادي الجزيرة فإن اللاعب جوارين لديه عرضاً من فريق تشانغتشون ياتاي الصين خصوصاً وأن اللاعب كانت لديه تجربة جيدة مع فريق شنجهاي شينهوا الصيني قبل الانتقال العام الماضي لفريقه الحالي فاسكو دي جاما الذي خاض معه 12 مباراة وسجل 3 أهداف.

ولعب جوارين لصالح أندية أوروبية، مثل سانت إيتيان الفرنسي وبورتو البرتغالي وإنتر ميلان الذي خاض معه 127 مباراة سجل خلالها 23 هدفاً وصنع 39، كما لعب أيضاً لفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني ودافع لاعب الوسط عن قيمص منتخب بلاده الذي خاض معه مونديال 2014.