الامارات | رسمياً.. غياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. غياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأكد غياب اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن حفل الأفضل في إفريقيا الذي يقام اليوم في الغردقة بجمهورية مصر العربية، ليتأكد فوز اللاعب السنغالي ساديو ماني، بالجائزة لأول مرة في تاريخه بعدما أعتذر منافسيه الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح واللذين كانا قد توجا بالجائزة في السنوات الثلاث الماضية بحضور أيضاً اللاعب السنغالي ساديو ماني.

وكان النجم الجزائري رياض محرز، والذي قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، قد أعتذر في وقت سابق عن الحضور، بينما كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لموقع “في الجول” المصري أن محمد صلاح لن يتواجد في حفل أفضل لاعب في إفريقيا.

وقال المصدر: “طائرتان تخصان الكاف كنا في انتظارهما. الطائرة الأولى أقلعت من القاهرة وتتضمن أساطير اللعبة ووصلت بالفعل إلى الغردقة، بينما الطائرة الثانية تم إلغائها من الأساس بسبب عدم حضور صلاح ورياض محرز".

Advertisements

وتابع "الطائرة الثانية كان من المفترض أن تُقلع من مطار لندن هيثرو بتواجد الثنائي صلاح ومحرز، وخصوصا مع عدم وصول صلاح على طائرة ماني، ولكن الآن تم إلغاء الرحلة ولن تٌقلع الطائرة للغردقة بسبب عدم حضور الثنائي".

وكان النجم السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول قد وصل إلى الغردقة مساء الإثنين استعدادا لحفل الأفضل في إفريقيا.