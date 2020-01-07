شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعب المنتخب السعودي خميس العويران في ذمة الله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 نعى عددٌ من المغرِّدين نجم المنتخب وناديي الهلال والاتحاد الكابتن "خميس العويران"؛ الذي وافته المنية، اليوم، بعد معاناةٍ طويلة مع المرض، عن عمرٍ يناهز الـ 46 عاماً.

وكتب الإعلامي محمد البكيري؛ تحت وسم #خميس_العويران_في_ذمة_الله: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون". Advertisements واستعرض الناشطون على مواقع التواصل انجازات العويران مع المنتخب السعودي ومع ناديه. ونشر كثير من المدونين مقاطع فيديو للعويران من مبارياته مع المنتخب ومع فريقه. وتصدر هشتاج "خميس العويران في ذمة الله" الترند السعودية على موقع تويتر

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