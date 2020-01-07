شكرا لقرائتكم كل ماتريد معرفته عن مدرب الإسماعيلي الجديد الفرنسى ديديه جوميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع الفرنسى "ديديه جوميز دا روسا" مديرا فنيا للفريق الأول، فى سبيل إعادة الفريق لمساره الصحيح تحت القيادة الفنية الفرنسية الجديدة ، ويملك المدرب الفرنسى سيرة ذاتية مميزة مع الفرق التى تولى تدريبها ، ديديه جوميز من مواليد 10 اكتوبر 1969 (50 عام) سبق له تولى تدريب أندية شبيبة قسنطينة الجزائري والقطن الكاميروني وحورية الغيني ورايون سبورت الرواندي .

-"لا أحب التراجع للخلف ، أريد التحركات السريعة والمفاجئة للمنافس".. تعليمات دائما ما يُدلى بها الفرنسى إلى لاعبى فريقه من على الخطوط ، حيث يظل طوال التسعين دقيقة دون كلل أو ملل فى توجّيه لاعبيه من أجل تطبيق فكره الذى يعتمد على كثافة فى وسط ملعب المنافس واستخلاص الكرة سريعاً وبناء هجمة مستمرة لزيارة الشباك.

-بدأ مسيرته فى أفريقيا مع نادي ريون سبورت الرواندي موسم 2012-2013 و حقق معهم لقب الدوري والكأس المحلى وقادهم لنصف نهائي بطولة سيكافا للاندية .

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– موسم 2013-2014 انتقل لنادي القطن الكاميروني واستمر لمدة موسمين حقق خلالهم الدوري الكاميروني مرتين بجانب الكأس مع الوصول لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

– موسم 2015-2016 ..انتقل إلي تدريب نادي شبيبة قسطنطية الجزائري بعد انتهاء 11 اسبوع من الدوري وقادهم للمركز الثالث فى الدور الثاني فضلا عن التأهل للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية و نصف نهائي كأس الجزائر ، قبل أن ينتقل لفريق البن الاثيوبي وحقق معهم الكاس كما وصل إلى نهائي البطولة المذكورة سلفا الموسم قبل الماضى بالإضافة للمركز الثالث فى الدوري.

أخر محطاته التدريبية كانت مع نادى حوريا الغيني وحقق معهم الدوري مع الوصول لرقم مميز بالفوز فى 12 مباراة على التوالى بجانب تحقيق كاس غينيا، كما استطاع الوصول لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية موسم 2019-2020.