شكرا لقرائتكم تماسيح النيل تستدرج الجونة في استاد أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف أسوان نظيره الجونة مع دقات الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على ستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة يدخلها تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل الجونة مع الإنتاج الحربى سلبياً.

ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.

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وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بتحقيق فوز يساهم فى التقدم فى سباق مراكز المسابقة أمام منافس قوى ، ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام الجونة مكون من : "مسعد عوض ، محمود نعيم، محمد إسماعيل، إبراهيم القاضي، طارق أبو العز ، مصطفى عادل، أحمد عامر، هيثم الفيل، أحمد فتحي ، سيلا، محمد الصباحي".

فيما يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لتحقيق فوزه الاول مع الفريق منذ توليه المسئولية خلفاً للصربى نيبوشا ، ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام أسوان مكون من : "محمود الغرباوي - محمود الجزار - لؤي وائل - محمد نجيب - جوزيف جوناثان - محمد محسن ليلة - أكرم توفيق - أحمد حمدي - عمرو عبد الفتاح "عموري" - عمرو بركات - والتر بواليا".