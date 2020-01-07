شكرا لقرائتكم جوميز ثالث فرنسى يقود الإسماعيلى.. والأجنبى الـ 27 فى تاريخ الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى هو ثالث مدرب فرنسى يتولى تدريب الفريق بعد الثنائى باتريس نوفو وسبستيان ديسابر ، فمنذ بدء مسابقة الدورى المصرى عام 1948 تولى تدريب الإسماعيلى رسميا 58 مدرب منهم 26 مدرباً أجنبياً وعربيا و32 مدربا مصرياً ، ويعتبر شحته هو اكثر مدرب تولى المهمة حيث تولاها خمسة مرات و يعتبر الالمانى هانز سميث صاحب العشرة ايام تدريب أقل من جلس على كرسى المدير الفنى .

ويعد على عمر مكتشف النجوم هو أكثر مدرب حافظ على هذا المنصب حين تولى المسئولية خمس أعوام من عام 55 الى عام 60.

وتولى تدريب الفريق من دون المصريين 26 مدربا اجنبيا وعربى من 17 جنسية هم ( انجلتر 1 – ايرلندا 1 – المجر 1 – المانيا 4 –الارجنتين 1 – هولندا 3 – البرازيل 2 – يوغسلافيا 1 – روسيا 1 – تركيا 1 – فرنسا 3 – صربيا 2- تونس 1- التشيك1- البرتغال1- الجزائر1 – مقدونيا 1 ) .

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ويعتبر الايرلندى طومسون هو اكثر مدرب اجنبى تولى المسئولية فى أربعة مناسبات يليه كل من الأرجنتينى ماركوس والألمانى بوكير والهولندى مارك فوتا والبرازيلى هيرون ريكاردو والفرنسى يوسف فييرا هم من تولوا تدريب الفريق مرتين.

اخر محطاته التدريبية كانت مع نادى حوريا الغيني وحقق معهم الدوري مع الوصول لرقم مميز بالفوز فى 12 مباراة على التوالى بجانب تحقيق كاس غينيا، كما استطاع الوصول لدور المجموعات في كاس الكونفدرالية موسم 2019-2020.