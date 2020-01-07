شكرا لقرائتكم 20 لاعباً بقائمة الإنتاج الحربي لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه فريق الإنتاج الحربى نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متكافئة بين الفريقين، يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع الجونة سلبياً فى الجولة الماضية، فيما حقق المصرى فوزاً غالياً على سموحة حينما حول تأخره بهدف لفوز بهدفين.
وضم مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى 20 لاعباً لقائمته لمواجهة المصرى هم : "عامر عامر ومحمد عصام الغندور ومحمود البدرى وباسم مرسى وأحمد شديد ومحمد بازوكا وعلى فتحى وعلاء سلامة ومحمود عادل وغنام محمد ومحمد رجب وأحمد مجدى وابراهيم عبد الخالق ومصطفى البدرى ومعاذ الحناوى ومحمد عادل اسكو ومحمد فييرا وموسى دياورا ووهاب انان ومامادو انياس"
وحذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الإستهانة بفريق المصرى الذى استطاع أن يقدم ريمونتادا مثيرة فى مباراته الاخيرة مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث، ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج أمام المصرى مكون من: عامر عامر، أحمد شديد، محمود البدري، معاذ الحناوي، محمد بازوكا ، محمد عادل، إبراهيم عبد الخالق، موسى دياورا، أمادو تياهي، محمد رجب، علاء سلامة.
وطالب إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، لاعبيه بمواصلة وتيرة الانتصارات لاقتحام المربع الذهبى، ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الإنتاج مكون من: أحمد مسعود - عمر كمال عبد الواحد - أحمد شوشة - سعيدو سينبوري - محمود حمد - فريد شوقى - عمرو موسى - حسن على - مفتاح طقطق - محمود وادي - أوستن أموتو.
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