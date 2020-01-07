شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشترط كسر ساسى لحاجز الـ"5" ملايين دولار للرحيل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط مسئولو الزمالك، كسر التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، لحاجز الـ5 ملايين دولار، للموافقة على رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجارى فى فترة الانتقالات الصيفة الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تلقى اللاعب عدد من العروض لرحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الحالى، بعد العروض التى تلقاها اللاعب مؤخرًا.

وأكد مهند عون، وكيل ساسى، لـ"الخليج 365" أن اللاعب التونسى يمتلك ثلاثة عروض للرحيل من بينهم عرضان من السعودية إحداهما من الشباب السعودى، وعرض شفوى آخر من قطر إلا أن مسئولى قلعة ميت عقبة رفضوا رحيل اللاعب التونسى خلال الفترة الجارية، نظرًا لحاجة الفريق لوجوده.

فيما انتظم فرجانى ساسى فى تدريبات الزمالك بالأمس، عقب عودته إلى القاهرة، أول أمس الأحد، وذلك بعدما نفى وكيل اللاعب ما تناقله البعض عن وجود نية لدى اللاعب للرحيل، متابعًا فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "يوجد شخص فى قطر روج إن فرجانى ساسى سيهرب من الزمالك وهذا عيب لأنه لاعب محترف ويعرف جيدًا كيف يحترم إدارة الزمالك متمثلة فى مرتضى منصور وأمير مرتضى ولو فى نصيب يومًا للاحتراف والخروج سيكون من الباب الكبير وهو موافقة إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على المسألة"، مختتمًا حديثه: "فرجانى ساسى يقدر جيداً ما فعلته جماهير الزمالك وإدارة الزمالك معه منذ اليوم الأول له فى النادى ولن يرحل يوما عن القلعة البيضاء إلا من خلال ناديه ونحترم جماهير الفريق لذا فهو مستمر مع الزمالك".

ويستعد الزمالك خلال الوقت الجارى لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد السلام فى التاسعة مساءً، بعد تلقى النادى الأبيض إخطار رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بموعد ومكان المواجهة بشكل رسمى والتى سيديرها تحكيما الإثيوبى بلاك تيسيما.