شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الفرنسى ديديه جوميز مدرب الإسماعيلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع الفرنسى “ديديه جوميز دا روسا” مديرا فنيا للفريق الأول، فى سبيل إعادة الفريق لمساره الصحيح تحت القيادة الفنية الفرنسية الجديدة ، ويملك المدرب الفرنسى سيرة ذاتية مميزة مع الفرق التى تولى تدريبها، وهو من مواليد 10 أكتوبر 1969 (50 عاما) سبق له تولى تدريب أندية شبيبة قسنطينة الجزائري والقطن الكاميروني وحورية الغيني ورايون سبورت الرواندي .

-لا أحب التراجع للخلف، أريد التحركات السريعة والمفاجئة للمنافس».. تعليمات دائما ما يُدلى بها الفرنسى إلى لاعبى فريقه من على الخطوط، حيث يظل طوال التسعين دقيقة دون كلل أو ملل فى توجّيه لاعبيه من أجل تطبيق فكره الذى يعتمد على كثافة فى وسط ملعب المنافس واستخلاص الكرة سريعاً وبناء هجمة مستمرة لزيارة الشباك.

-بدأ مسيرته فى أفريقيا مع نادي ريون سبورت الرواندي موسم 2012-2013 وحقق معهم لقب الدورى والكأس المحلى وقادهم لنصف نهائي بطولة سيكافا للأندية.

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– موسم 2013-2014 انتقل لنادي القطن الكاميروني واستمر لمدة موسمين حقق خلالهما الدوري الكاميروني مرتين بجانب الكأس مع الوصول لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

– موسم 2015-2016 ..انتقل إلي تدريب نادي شبيبة قسطنطية الجزائري بعد انتهاء 11 أسبوعا من الدوري وقادهم للمركز الثالث فى الدور الثاني فضلا عن التأهل للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية و نصف نهائي كأس الجزائر، قبل أن ينتقل لفريق البن الاثيوبي وحقق معهم الكأس، كما وصل إلى نهائي البطولة المذكورة سلفا الموسم قبل الماضى بالإضافة للمركز الثالث فى الدوري.

آخر محطاته التدريبية كانت مع نادى حوريا الغيني وحقق معهم الدوري مع الوصول لرقم مميز بالفوز فى 12 مباراة على التوالى بجانب تحقيق كأس غينيا، كما استطاع الوصول لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية موسم 2019-2020.