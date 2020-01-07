شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعتمد سياسة التدوير الجزئى بالزمالك فى الدورى بعد ثلاثية طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، اعتماد سياسة التدوير الجزئى بين عناصر الفريق الأبيض فى المنافسات المحلية بعد نجاحها فى مباراة طنطا الأخيرة بالدورى والتى فاز فيها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى شهدت الدفع بالعديد من البدلاء فى التشكيل الأساسى لإراحة الأساسيين حتى يكونوا جاهزين بأفضل صورة لمواجهة زيسكو المقبلة.

وسيواصل المدرب الفرنسى الاعتماد على سياسة التدوير ولكن بشكل جزئى حتى لا تؤثر على معدل الانسجام فى الملعب فى مباريات الدورى، وذلك بمنح فرص أكبر لإسلام جابر جناح الفريق الذى تألق فى لقاء طنطا وصنع الهدف الأول لعمر السعيد بجانب أيضًا مواصلة الاعتماد على الصاعد أحمد عيد فى المنافسات المحلية لقيادة الجبهة اليمنى لإراحة حازم إمام الذى سيعود لقيادة الجبهة اليمنى فى المواجهة المقبلة أمام زيسكو الزامبى، يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته الأفريقية أمام زيسكو بعدما احتل المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما جاء زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى احتل المركز الرابع برصيد نقطتين أيضًا.

وكان الزمالك قد نجح مؤخرًا بعناصر كثيرة من البدلاء فى تحقيق على طنطا، بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما أول أمس الأحد، على استاد غزل المحلة، فى الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد اوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة وارتقى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى.