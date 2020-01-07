دشنت جماهير الزمالك هاشتاج #طارق_حامد_ملك_افريقيا على موقع تويتر، ليكو الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد إدراج إسمه ضمن الثلاثي المقرر فوز أحدهم بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2019.
وتستضيف مدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الأفضل" في عام 2019.
ويتنافس على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا كل من نجم نادي الزمالك طارق حامد، والجزائري يوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي، والتونسي أنيس البدري لاعب الترجي.
وذكرت تقارير صحفية أن الجزائري يوسف البلايلي اعتذر عن حضور الحفل، وذلك لارتباطه بمباراة فريقه الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.
وفي حال فوز طارق حامد بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، سيكون رابع لاعب مصري يفوز بها، بعد ثنائي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، الذي حصل عليها أعوام 2006 و2008 و2012 و2013، ومحمد بركات الذي فاز بالجائزة عام 2005، وأحمد حسن 2010.
يشار إلى أن نجم منتخب مصر محمد صلاح ولاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي يتنافسون على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل ساعات من الإعلان عن «الأفضل» في 2019.. جماهير الزمالك تدشن #طارق_حامد_ملك_افريقيا.. ويتصدر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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