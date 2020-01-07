ماذا قال مانويل جوزيه عن المدير الفني للأهلي فايلر؟

قال المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، البرتغالي مانويل جوزيه، إن مستوى الفريق الأول بكرة القدم بالنادي جيد هذا الموسم، حيث من الممكن أن يحققوا لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف جوزيه، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون" المذاع على فضائية "أون سبورت" أمس الإثنين، أنه يتابع مباريات الأهلي من بعيد، معرباً عن إشادته بأداء الفريق في الفترة الجارية.

وعن المدي الفني الحالي للفريق، السويسري رينيه فايلر، قال جوزيه: "فايلر مدرب رائع وسيصبح مانويل جوزيه ثاني".

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وحرص جوزيه على الترحيب بأمادو فلافيو هداف الأهلي في عهد جوزيه، خلال استضافته في البرنامج، مؤكداً أن الهداف الأنجولي كان أحد الركائز في الفريق.

وكان فلافيو قد شارك في مباراة أساطير كرة القدم في أفريقيا والعالم، والتي أقيمت أمس الإثنين، بسفح الأهرامات، على هامش استضافة مصر لحفل الأفضل في أفريقيا التي تقام بالغردقة، اليوم الثلاثاء.

وسجل فلافيو الهدف الثالث لصالح الفريق الأبيض "أساطير أفريقيا"، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأزرق "أساطير فيفا"، على حساب "أساطير أفريقيا"، بأربع أهداف مقابل ثلاثة.