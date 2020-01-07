شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوحد المكافآت والراتب لمنتخبات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة توحيد المكافآت والراتب الشهري للمدربين فى مراحل الناشئين المختلفة للمنتخبات الوطنية التى سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة، وعمل لائحة مالية موحدة، واستثناء المنتخب الأول والأوليمبي من اللائحة المالية الموحدة الحالية.

من المقرر أن يشكل اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة عددًا من منتخبات الناشئين لمختلف الأعمار السنية مثل منتخب 2003.

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وكشف مسئولو منتخب مصر مواليد 2001 أن الاتحاد الأفريقى "كاف" استقر على تغيير نظام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بموريتانيا، حيث أكد عادل محفوظ، مدير المنتخب، أنه سيتم إقامة تصفيات مجمعة لدول شمال أفريقيا وتجمع مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، بالإضافة إلى موريتانيا، على أن يتأهل المنتخب صاحب المركز الأول إلى بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها موريتانيا فى 2021.

كشف مسئولو منتخب مصر مواليد 2001 عن أن الاتحاد الأفريقى "كاف" استقر على تغيير نظام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بموريتانيا، حيث أكد عادل محفوظ، مدير المنتخب، أنه سيتم إقامة تصفيات مجمعة لدول شمال أفريقيا وتجمع مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، على أن يتأهل المنتخب صاحب المركز الأول والثاني إلى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها موريتانيا فى 2021، وسيتم تقسيم أفريقيا إلى 6 مناطق يصعد أول وثاني كل منتخب منهما ليكون العدد 12 فريق يشارك فى أمم افريقيا بموريتانيا.

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني استضافة دورة شمال أفريقيا مواليد 2001 المؤهلة بشكل رسمي إلى كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها فى موريتانيا، بعد تغيير نظام التصفيات بإقامة مباراة ذهابا وإيابا بنظام القرعة، على أن تقام البطولة فى شهر أكتوبر المقبل.