شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف الأندية اليوم فى اجتماع مُناقشة أخطاء الحكام واللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نادي الزمالك في الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، رؤساء ومندوبي الأندية المختلفة وهي الجلسة الثانية بعد التي عقدت الأسبوع الماضي بحضور أكثر من 50 ناديًا ومركز شباب ويتضمن جدول الأعمال في اجتماع اليوم ومناقشة اتخاذ موقف موحد تجاه لجنة الحكام بسبب الأخطاء التحكيمية، التى شهدتها الجولات الماضية من مسابقة الدورى الممتاز.

ونشر نادى الزمالك بيانًا عبر موقعه الرسمى لتجديد التأكيد حول عقد اجتماع اليوم بين الأندية فى مقر قلعة ميت عقبة وجاء كالتالى: "الأندية سوف تتخذ موقفا حاسما وموحدا بسبب الأخطاء التحكيمية التى حدثت بشكل لافت للنظر فى الفترة الأخيرة وتقدمت أندية منها الإسماعيلي والاتحاد والزمالك بشكاوى إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة وأصدرت بيانات شجب واستنكار ضد عدد من الحكام أداروا مبارياتها في مسابقة الدوري الممتاز، سيناقش الاجتماع أيضًا اللائحة الحالية لاتحاد الكرة وإجراء تعديلات عليها".

وعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة يوم الأربعاء الماضى، وذلك مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في مقر النادي الأبيض، وقال: "أنا متواجد على جروب الواتس الخاصة بالجمعية العمومية والجميع يسأل عن مرتضى منصور وعدم تدخله بسبب مشاكل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، لذا اجتمعنا لمناقشة الوضع الحالي بالجبلاية ويعد ذلك الاجتماع بمثابة تمهيدى لاجتماع اليوم الذى سنعقده أيضًا فى مقر الزمالك".

وتابع مرتضى منصور فى الجلسة السابقة لاجتماعه مع الأندية أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة هي المسئولة عن موعد رحيل مجلس الجبلاية الحالى، وأضاف أن وجود عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية فى الجلسة التمهيدية يعد أمر جيد، وقال: "من يخاف على مصلحة ناديه فعليه حضور الاجتماع المقبل من أجل اتخاذ قرارات من أجل الجمعية العمومية وليس من أجل مصلحة أي ناد، مختتمًا حديثه أنه يتوقع حضور 200 عضو بالجمعية العمومية للجبلاية في اجتماع اليوم".