شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسعى لتصحيح المسار أمام الإسماعيلى فى الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج بيراميدز نظيره الإسماعيلى فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة مثيرة بين الفريقين، يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية بينما تعادل الدراويش مع إنبى بهدف لكل فريق فى إطار مباريات نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.

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وطالب الكرواتى أنتي تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لإعادة الفريق السماوى لسابق عهده، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإسماعيلى مكون من: أحمد الشناوي، عمر جابر، وأحمد أيمن، وعلي جبر، وعبدالله بكرى، نبيل عماد (دونجا)، وأحمد توفيق، وعبد الله السعيد، وإسلام عيسى، وإبراهيم حسن، دودو الجباس.

ومن جانبه طالب أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بتصحيح مسار الفريق الأصفر واستغلال تعثر بيراميدز لخطف النقاط الثلاث، لاسيما بعد الظلم التحكيمى الذى تعرض له الدراويش فى مواجهة إنبى ويبدو التشكيل المتوقع للدراويش أمام بيراميدز مكون من: محمد مجدى - أحمد أيمن – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم - عماد حمدى –محمد مخلوف - بيكيتى سيلفا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى.