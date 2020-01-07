بيراميدز يسعى لتصحيح المسار أمام الإسماعيلى فى الدفاع الجوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج بيراميدز نظيره الإسماعيلى فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة مثيرة بين الفريقين، يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية بينما تعادل الدراويش مع إنبى بهدف لكل فريق فى إطار مباريات نفس الجولة.
ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.
وطالب الكرواتى أنتي تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لإعادة الفريق السماوى لسابق عهده، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإسماعيلى مكون من: أحمد الشناوي، عمر جابر، وأحمد أيمن، وعلي جبر، وعبدالله بكرى، نبيل عماد (دونجا)، وأحمد توفيق، وعبد الله السعيد، وإسلام عيسى، وإبراهيم حسن، دودو الجباس.
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