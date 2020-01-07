اونلاين | يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KORA LIVE رابط ماتش السيتيYALLA ONLINE

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مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر، وسوف يدخل فريق مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق مانشستر سيتي في الفترة الماضية، نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل ثلاثة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق مانشستر سيتي ستة أهداف في مرماه.

مشاهدة ماتش مانشستر سيتي واليونايتد اليوم ونجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بورت فايل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن فعاليات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.ويتواجد فريق مانشستر سيتي في الوقت الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح فريق مانشستر سيتي في حصد 44 نقطة في رصيده بعدما خاض 21 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.