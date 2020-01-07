اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي بث مباشر مجانا بدون تقطيع KSA SPORTS HD قناة مفتوحة Al-Hilal Saudi Al-Ahli Saudi live

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تابع لايف مباراة الأهلي والهلال مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الهلال، وهو يستعد لخوض العديد من المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة القادمة ضيفه فريق أبها في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق الوحدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق الرائد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وفي المباراة التي تليها، سوف يخوض فريق الأهلي أولى مبارياته في بطولة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الهلال في 10 مباريات سابقة من أصل آخر 43 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع البطولات المحلية والآسيوية، كما نجح فريق الأهلي في تسجيل 52 هدفاً في شباك نظيره فريق الهلال في نفس عدد المواجهات.