اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر 7 / 1 / 2020| كورة لايف رابط ماتش الهلال watch live

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مباراة الهلال والأهلي بث مباشر، وسوف يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الهلال، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي أربعة أهداف في مرماه.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الفيحاء بهدف وحيد دون مقابل ضمن فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتواجد فريق الأهلي في الوقت الحالي في المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الأهلي في حصد 23 نقطة في رصيده بعدما خاض 12 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.