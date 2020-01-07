رياضة | بايرن ميونيخ يدخل الصراع علي ضم نجم منتخب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يدخل الصراع علي ضم نجم منتخب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي بايرن ميونيخ الألماني في صراع مع نادي ريال مدريد الإسباني ونظيره نادي بروسيا دورتموند الألماني لضم اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت العديد من التقارير الألمانية والإسبانية أن نادي بايرن ميونخ دخل على دائرة الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني المعار حاليا إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني وبدأ النادي البافاري يستفسر عن وضع اللاعب الحالي مع فريقه.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية:"بايرن ميونخ لا يمكنه تجاوز ريال مدريد الإسباني في المفاوضات مع النجم الدولي المغربي بايرن ميونخ لا يستطيع التفاوض مع أشرف حكيمي أو مع ناديه الحالي بورسيا دورتموند الألماني وسيكون مضطراً للدخول في مفاوضات رسمية مع ريال مدريد الإسباني إن كان يريد التعاقد مع اللاعب حيث يلعب أشرف حكيمي في صفوف بوروسيا دورتموند معاراً من ريال مدريد لمدة عامين، وينتهي عقد الإعارة عقب نهاية الموسم الحالي، ويبدو أن النادي الملكي متمسك باللاعب ولا يفكر بتجديد إعارته أو بيعه".

يذكر أن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي استطاع إثبات نفسه مع نادي بورسيا دورتموند الألماني حيث تألق بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا و الدوري الألماني الممتاز مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري.