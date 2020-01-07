رياضة | الهلال ضد الأهلي.. أراضي الخصوم تعكر صفو جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال ضد الأهلي.. أراضي الخصوم تعكر صفو جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تتوجه أنظار الجماهير السعودية صوب المواجهة التي ستجمع بين أهلي جدة ونظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والأهلي وتنطلق المباراة بين الأهلي والهلال عند الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية، والخامسة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

السويسري كريستيان جروس يقود الأهلي منذ شهر أكتوبر الماضي، خاض 6 لقاءات في الدوري، منهم لقائين خارج الأرض.

الأهلي خاض هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين 5 لقاءات خارج الديار، فاز في 3 قبل مجيء جروس، وبعد قيادته للفريق خسر اللقائين الآخرين.

بصمة سيئة لجروس أمام الهلال جروس ترك بصمة سيئة أمام الهلال، إذ أنه في آخر ولاية له مع الأهلي واجه الفريق الأزرق في 3 لقاءات، خسر اتنين وتعادل في لقاء.

أما في المجمل فقد واجه جروس مدرب الأهلي، فريق الهلال في 10 لقاءات، خسر 3 وتعادل في مثلهم، وفاز في 4. Advertisements

من بين هذه المواجهات، كان هناك 6 لقاءات على أرض الهلال، انتهت 3 منها بالفوز لصالح الأهلي، و2 تعادل وهزيمة وحيدة، وسجل 8 أهداف، ودخل مرماه 6.

وعلى الجانب الآخر الهلال في آخر لقاء له على أرضه أمطر شباك العدالة بسباعية نظيفة، وفي المجمل لعب 6 لقاءات في عقر داره، وحقق الفوز في 4 وتعادل في لقاء وخسر مثله.

جدير بالذكر أن الهلال يدخل اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة، فاز في 7 وتعادل 3 وخسر في مباراة وحيدة، وأحرز خلالهم 43 هدف، ودخل مرماه 12هدف.

فيما يدخل فريق أهلي جدة اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 23 نقطة ولعب 12 مرماه فاز في 7 أيضاً وتعادل في 2 وخسر ثلاثة مباريات، إستقبلت شباكه 11 هدف بينما أحرز 23.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال عبد الله المعيوف، ياسر الشهراني، هيون سو، محمد البريك، علي البليهي، جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، جيوفينكو، اندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز