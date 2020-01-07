رياضة | طلب توديبو يعرقل إنتقاله لميلان







ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن صفقة إنتقال النجم الفرنسي الشاب جان كلير توديبو من برشلونة لفريق ميلان الإيطالي باتت مهددة بالفشل.

وأشارت صحيفة كوريرا ديلا سيرا الإيطالية، أن توديبو تقدم بطلب لنادي برشلونة، قد يبدد آمال ميلان في إنهاء الصفقة لصالحه. Advertisements

وطلب توديبو من إدارة برشلونة بشكل رسمي، السماح له بالإنتقال للروسونيري على سبيل الإعارة فقط حتى نهاية الموسم، عوضاً عن الرحيل على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، أو الإنتقال بشكل نهائي.

وأضافت كوريري أن اللاعب يأمل في العودة مرة أخرى لبرشلونة، لذلك يصر على الرحيل على سبيل الإعارة فقط دون خيار الشراء.

في الوقت نفسه، تريد إدارة الروسونيري ضم اللاعب بصيغة الإعارة مع خيار الشراء، أو شراء اللاعب بشكل نهائي، وهو ما قد يهدد بفشل الصفقة.