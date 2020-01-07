رياضة | الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة مفاوضاته مع لاعبه السابق عبد الله السعيد، صانع ألعاب نادي بيراميدز الحالي، خلال فترة الانتقالات القاددمة.
وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي على أن الأهلي قد حسم ملف رحيل اللاعبن عن صفوف المارد الأحمر بشكل نهائي، مضيفا أن الأهلي لا يحتاج إلى خدماته بالوقت الحالي.
وعلى الرغم من أهمية عبدالله السعيد الكبيرة داخل أي فريق إلا أن الأهلي ليس في حاجة إلى خدماته نظرا لتألق الثنائي محمد مجدي أفشة، ووليد سليمان، تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر.
والجدير بالذكر أن، عبد الله السعيد قد انتقل إلى صفوف بيراميدز بعدما رحل عن صفوف الأهلي موقعا للأهلي السعودي، عقب أزمة توقيعه على عقود نادي الزمالك، لينتهي الحال في النهاية به في صفوف نادي بيراميدز.