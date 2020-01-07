رياضة | الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أعلن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة مفاوضاته مع لاعبه السابق عبد الله السعيد، صانع ألعاب نادي بيراميدز الحالي، خلال فترة الانتقالات القاددمة.



وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي على أن الأهلي قد حسم ملف رحيل اللاعبن عن صفوف المارد الأحمر بشكل نهائي، مضيفا أن الأهلي لا يحتاج إلى خدماته بالوقت الحالي.

وعلى الرغم من أهمية عبدالله السعيد الكبيرة داخل أي فريق إلا أن الأهلي ليس في حاجة إلى خدماته نظرا لتألق الثنائي محمد مجدي أفشة، ووليد سليمان، تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر.