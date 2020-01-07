رياضة | مانشستر سيتي يجهز مبلغ مالي ضخم لخطف نجم ولفرهامبتون

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يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي ولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع تراوري وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي مانشستر سيتي يريد التعاقد مع الإسباني اداما تراوري جناح نادي ولفرهامبتون خلال فترة انتقالات يناير الجاري.

وأشار الموقع أن بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي هو من طلب التعاقد مع تراوري في الشتاء لتدعيم مركز الجناح في الفريق.

عرض ضخم من السيتي لضم تراوري Advertisements وأكد الموقع أن نادي مانشستر سيتي مستعد لتقديم عرض ضخم لضم تراوري في يناير الجاري يصل إلى 80 مليون يورو.

مشاركات أداما تراوري مع نادي ولفرهامبتون هذا الموسم وقد شارك أداما تراوري في 32 مباراة حتى الآن مع نادي ولفرهامبتون خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4 اهداف آخرين.

ترتيب ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتواجد نادي ولفرهامبتون في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.