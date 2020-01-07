شكرا لقرائتكم عماد النحاس يدرس الأهلي بالفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بأشرطة الفيديو لمباراة الأهلي ونادي مصر والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، وفاز خلالها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف، وذلك لدراسة نقاط القوة والضعف في نادي مصر قبل المواجهة المرتقبة لذئاب الجبل المقرر إقامتها السبت المقبل بمنافسات الأسبوع الثالث عشر.

ويفتقد المقاولون لخدمات مدافعه فاروقا نور الدين أمام نادي مصر بسبب الإيقاف، وكان نور الدين قد تعرض للطرد بسبب تدخل قوي مع شيميلس بيكلي صانع ألعاب المقاصة في الدقيقة 65 من عمر المباراة، ليتعرض لعقوبة الطرد المباشر ويستكمل المقاولون المباراة بعشرة لاعبين.

ويدرس عماد النحاس الأخطاء التي وقع فيها مدافعو ذئاب الجبل خلال المباراة ليسقطوا في فخ التعادل بعدما تقدموا بهدف خلال اللقاء على أبناء الفيوم وفرضوا سيطرتهم خلال أغلب دقائق المباراة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، والذي وسع الفارق بينه وبين المقاولون بعد فوزه في مباراة الأمس على إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف لينفرد بالقمة.

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ومن المقرر أن يعقد عماد النحاس المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين لحثهم على استعادة روح الانتصارات، خاصة وأن المنافسة ما زالت مشتعلة في ظل مطاردة الزمالك لذئاب الجبل، بعد وصول أبناء ميت عقبة إلى المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة، كما يتبقى للفريق الأبيض مباراة مؤجلة.

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتى محمد سمير مدافع الفريق وسيف الجزيري فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف لكل منهم.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة النحاس، فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف كثاني أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري العام بعد النادي الأهلي الذي لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.