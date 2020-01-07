موعد الصدام ناري بين السيتي واليونايتد في «كأس الرابطة »..والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم اليوم الثلاثاء نحو ملعب "أولد ترافولد"، لمشاهدة مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الرابطة المسمى حاليًا باسم كابيتال وان ,بين قطبي مدينة مانشستر في ديربي مثير ومنتظر لمحبي الكرة الإنجليزية .

وتأهل مانشستر يونايتد إلى دور نصف النهائي عقب أن تجاوز كولشيستر في دور ربع النهائي ,وتأهل مانشستر سيتي لهذا الدور بعد أن تفوق على أوكسفورد يونايتد في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كان أخر لقاء قد جمع الفريقان فاز فيه اليونايتد (1-2) في عقر دار “سيتيزن” ملعب الاتحاد في السابع من ديسمبر الماضي.

موعد المبارة :-

الثلاثاء 7 يناير 2020

22:00 بتوقيت مصر

23:00 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة :-

beIN SPORTS HD 2

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

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حراسة المرمي : ديفيد دي خيا

خط الدفاع : لوك شاو - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا

وسط الملعب : نيمانيا ماتيتش - فريد

ماركوس راشفورد - خوان ماتا - دانييل جيمس

الهجوم : أنتوني مارسيال

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي:-

حراسة المرمي : كلاوديو برافو

خط الدفاع :بنيامين ميندي - إيريك جارسيا - فيرناندينيو - كايل والكر

وسط الملعب : كيفين دي بروينة - رودري - إلكاي جاندوجان

رحيم سترلينج - رياض محرز

الهجوم : جابرييل خيسوس

