شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل جوزيه: رفضت الاستغناء عن فلافيو لأنني أعرف قدراته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق لنادي الأهلي، إنه رفض مطالبات البعض بالاستغناء عن المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو.

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أضاف «جوزيه»، في تصريحات لقناة «أون سبورت»، مساء الاثنين: «الموسم الأول لفلافيو كان صعبا حيث سجل هدفا واحدا، لكنه بدأ في التحسن بمساعدة زملائه على مدار المواسم التالية».

تابع: «كانوا يريدون الاستغناء عن فلافيو بعد الموسم الأول، لكني تمسكت باستمراره ورفضت رحيله عن الفريق لأنني أعرف قدراته. وركزت على الجانب النفسي معه، وساندته لتقديم مستواه الطبيعي».

مضى قائلًا: «كان قراري صائبا لأنه مهاجم محترف، وكان عند حسن ظني حتى فزت بالرهان وأصبح من أهم اللاعبين الذين تدربوا معي في الأهلي، وكان قرار رحيله إلى الشباب السعودي صعبا للغاية».