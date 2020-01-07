شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي ديديه جوميز مديرًا فنيًا للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أتم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع الفرنسى ديديه جوميز، مديرا فنيا للفريق، خلفا للصربى ميودراج يستيش.

وتولى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت منذ رحيل المدرب الصربى نظرا لتراجع النتائج على المستوى المحلى.

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ويملك المدرب الفرنسى صاحب الـ49 عاما سيرة ذاتية مميزة، حيث سبق له التتويج مع رايون الرواندى بالدوري وكأس رواندا، فضلا عن الوصول لنصف نهائي بطولة سيكافا للأندية.

ونال مع القطن الكاميرونى مسابقة الدورى لموسمين على التوالى وكأس الكاميرون، بجانب التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية، وحصد المركز الثالث في الدور الثاني والتأهل لدور ربع النهائي من الكونفدرالية ونصف نهائي كاس الجزائر ضمن صفوف شبيبة قسطنطية.

وحصد جوميز لقب الدورى الغينى مع فريق حوريا، إضافة لقيادتهم للوصول لدور المجموعات في كاس الكونفدرالية 2019-2020.