شكرا لقرائتكم بيراميدز يستدرج الاسماعيلي في استاد الدفاع الجوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج بيراميدز نظيره الإسماعيلى فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية بينما تعادل الدراويش مع انبى بهدف لكل فريق فى إطار مباريات نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.

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وطالب الكرواتى أنتي تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لإعادة الفريق السماوى لسابق عهده ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الاسماعيلى مكون من : "أحمد الشناوي ، عمر جابر، وأحمد أيمن، وعلي جبر، وعبدالله بكرى ، نبيل عماد (دونجا)، وأحمد توفيق، وعبدالله السعيد، واسلام عيسى، وإبراهيم حسن ، دودو الجباس".

ومن جانبه طالب أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بتصحيح مسار الفريق الأصفر وإستغلال تعثر بيراميدز لخطف النقاط الثلاث لاسيما بعد الظلم التحكيمى الذى تعرض له الدراويش فى مواجهة انبى ويبدو التشكيل المتوقع للدراويش أمام بيراميدز مكون من : "محمد مجدى - أحمد أيمن – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم - عماد حمدى –محمد مخلوف - بيكيتى سيلفا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى".