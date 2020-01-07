شكرا لقرائتكم الزمالك ينتصر للمرة الأولى دون هذا الثنائي.. طالع التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق نادي الزمالك انتصار ملحمي أمس الأحد على حساب فريق طنطا بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة ال12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلى الرغم من غياب العديد من العناصر المؤثرة أبرزهم ثنائي وسط الملعب الدولي المصري طارق حامد والتونسي الدولي فرجاني ساسي، الا أن فرسان القلعة البيضاء نجحو في تحقيق الفوز بالدقائق الأخيرة وخطف نقاط المباريات الثلاثة.

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ويحتل الزمالك المركز الرابع في مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة بفارق 9 نقاط عن المتصدر النادي الأهلي.