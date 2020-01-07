منتخب كرة القدم النسائية يواجه الطيران وديا استعدادا للمغرب بتصفيات أفريقيا

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ويسعي الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسين عبد اللطيف للاطمئنان وتجربة جميع اللاعبات والوقوف علي مستوى المنضمات حديثًا ومدى استيعابهن للتدريبات.
وشهدت الفترة الأخيرة تدريب الفريق على فترتين صباحية ومسائية، حيث شهدت الفترة الصباحية تدريبات بدنية لرفع اللياقة البدنية يما ركز الجهاز الفني علي النواحي الفنية في التدريبات المسائية، وأقام الجهاز الفني محاضرة فنية اشتملت علي شرح طريقة اللعب ومشاهدة أجزاء من مباراتي مصر في مواجهة الجزائر وتنزانيا في بطولة شمال أفريقيا وشرح النقاط الإيجابية والسلبية وعلاج الأخطاء، فيما استعان المنتخب الوطني بمحلل الآداء يوسف يسري الذي أعد تحليلا رقميًا لأداء جميع اللاعبات في مباراتي الجزائر وتنزانيا يتضمن احصائية لعدد التمريرات الصحيحة والخاطئة لكل لاعبه والتسديدات علي المرمي والتحركات الإيجابية والسلبية.
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أجرى قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة والتى تقام بنظام خروج المغلوب، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر فى مواجهة منتخب المغرب.
وحدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراة الذهاب بمصر أحد أيام 17، 18، 19 يناير المقبل، وتقام مباراة العودة بالمغرب أحد أيام 31 يناير 1 و2 فبراير على أن يواجه الفائز بمجموع المباراتين الفائز من مباراة السودان والجزائر.
ويشارك في بطولة شمال افريقيا الودية منتخبات الجزائر الدولة المضيفة ومصر والمغرب وتنزانيا وبوركينا فاسو وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تجنيب منتخب مصر مواجهة المغرب.
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