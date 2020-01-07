شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة القدم النسائية يواجه الطيران وديا استعدادا للمغرب بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة مباراة ودية اليوم الثلاثاء أمام الفريق الأول بنادي الطيران في الثانية والنصف على ملعب دار ضباط الوقود وذلك خلال معسكر المنتخب المغلق ضمن الاستعدادات لمواجهة المغرب في ذهاب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم والمقرر لها يوم 17 يناير الجاري.

ويسعي الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسين عبد اللطيف للاطمئنان وتجربة جميع اللاعبات والوقوف علي مستوى المنضمات حديثًا ومدى استيعابهن للتدريبات.

وشهدت الفترة الأخيرة تدريب الفريق على فترتين صباحية ومسائية، حيث شهدت الفترة الصباحية تدريبات بدنية لرفع اللياقة البدنية يما ركز الجهاز الفني علي النواحي الفنية في التدريبات المسائية، وأقام الجهاز الفني محاضرة فنية اشتملت علي شرح طريقة اللعب ومشاهدة أجزاء من مباراتي مصر في مواجهة الجزائر وتنزانيا في بطولة شمال أفريقيا وشرح النقاط الإيجابية والسلبية وعلاج الأخطاء، فيما استعان المنتخب الوطني بمحلل الآداء يوسف يسري الذي أعد تحليلا رقميًا لأداء جميع اللاعبات في مباراتي الجزائر وتنزانيا يتضمن احصائية لعدد التمريرات الصحيحة والخاطئة لكل لاعبه والتسديدات علي المرمي والتحركات الإيجابية والسلبية.

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كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أجرى قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة والتى تقام بنظام خروج المغلوب، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر فى مواجهة منتخب المغرب.