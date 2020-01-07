شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أسوان يستدرج الجونة فى مواجهة الجريحين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف أسوان نظيره الجونة مع دقات الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة يدخلها تماسيح النيل بمعنويات منخفضة، بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، بينما تعادل الجونة مع الإنتاج الحربى سلبياً.

ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفاً، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.

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وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بتحقيق فوز يساهم فى التقدم فى سباق مراكز المسابقة أمام منافس قوى، ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام الجونة مكون من: مسعد عوض، محمود نعيم، محمد إسماعيل، إبراهيم القاضي، طارق أبو العز، مصطفى عادل، أحمد عامر، هيثم الفيل، أحمد فتحي، سيلا، محمد الصباحي.

فيما يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لتحقيق فوزه الأول مع الفريق منذ توليه المسئولية خلفاً للصربى نيبوشا، ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام أسوان مكون من: محمود الغرباوي - محمود الجزار - لؤي وائل - محمد نجيب - جوزيف جوناثان - محمد محسن ليلة - أكرم توفيق - أحمد حمدي - عمرو عبد الفتاح "عموري" - عمرو بركات - والتر بواليا.