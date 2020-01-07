ملف الإثنين..تأكد غياب صلاح عن حفل الكاف..والأهلي يُنهي إجراءات قيد كهربا في القائمة الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

الخطيب يعتذر عن عدم حضور حفل كاف.. ويوجه رسالة

أرسل محمود الخطيب، رئيس الأهلي، خطابًا إلى أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يعتذر فيه عن عدم حضور احتفالية الأفضل لعام 2019 المقرر إقامتها غدًا بالغردقة.

ليفربول لـ"الخليج 365": صلاح فقط يمكنه التعليق على حضور حفل كاف من عدمه

أكد مات ماكان رئيس فريق الإعلام داخل نادي ليفربول الإنجليزي أن حضور محمد صلاح نجم فريقه إلى حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمر شخصي.

لجنة الانضباط تعاقب سعفان الصغير بالإيقاف 3 أشهر.. وغرامة ضد الإسماعيلي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، العديد من القرارات على خلفية ما حدث خلال مواجهة الإسماعيلي وإنبي بالجولة الـ 11 بالدوري المصري.

فينجر يُشيد بصلاح.. ويكشف عن شيء ينقص المصريين

تحدث أرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، عن صعوبة اختيار الأفضل في قارة أفريقيا لعام 2019، بين كل من محمد صلاح وساديو ماني، لاعبا ليفربول.

مصدر: الطائرة تحركت من إنجلترا.. تأكد غياب صلاح عن حفل الكاف

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تحركت الطائرة الخاصة التي وفرها الاتحاد الإفريقي "كاف" من إنجلترا، في اتجاهها إلى الغردقة، استعدادا لحفل أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

كاف يعلن تعيين باملاك تيسيما لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو بدوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مباراة الزمالك وزيسكو بطل زامبيا بالجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ميدو يتحدث عن.."عقلية" صلاح.. والمرشحين للأفضل في أفريقيا

علق أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة على المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي والتي يتنافس عليها الثلاثي محمد صلاح، ساديو ماني ورياض محرز.

تقارير سويسرية تكشف سبب فشل انضمام إليكي للأهلي.. وتعليق فايلر

ذكر تقرير صحفي سويسري، أن النادي الأهلي قد فقد اهتمامه بضم النيجيري بليسنج إليكي مهاجم نادي لوزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي يُنهي إجراءات قيد كهربا في القائمة الإفريقية

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الجديد، في القائمة الإفريقية.

بأوامر جوارديولا.. تقارير: محرز يغيب عن حفل الكاف

كشفت بعض التقارير الأفريقية عن احتمالية غياب الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي عن حفل الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2019.