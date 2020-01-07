أشعل المشجع الأهلاوي محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ أمح الدولي، حفل زفاف لاعب المارد الأحمر أحمد الشيخ، الذي أقيم الإثنين، في إحدى فنادق القاهرة الكبرى، بوصلة رقص على أكثر من أغنية.
صور وفيديو.. اللحظات الأولى من حفل زفاف أحمد الشيخ
كما رقص أحمد الشيخ ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد هاني مع أمح الدولي، وقلدوا حركاته الشهيرة، على أنغام
حضر حفل الزفاف مجموعة رائعة من نجوم الرياضة والوسط الفني، من بينهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذى لبى الدعوة رغم حالة الإعياء التي يمر بها.
حرص لاعبو النادي الأهلي والزمالك على الحضور؛ لتهنئة الشيخ، وعلى رأسهم محمد سراج الدين عضو مجلس النادي الأهلي، ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي ومروان محسن ومحمد هاني وعبد الواحد السيد ورمضان صبحي وحسام عاشور وأحمد عادل، ولم يحضر سعد سمير وشريف إكرامي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كهربا يرقص مع أمح الدولي ويقلد حركاته في حفل زفاف أحمد الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.