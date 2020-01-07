10 صور من حفل زفاف أحمد الشيخ.. غاب سعد سمير وحضر نجوم الأهلي والزمالك

حرصت نخبة من نجوم الكرة المصرية على حضور حفل زفاف لاعب النادي الأهلي أحمد الشيخ، الإثنين، وسط أجواء تغمرها السعادة والفرحة وعلى أنغام الطبول، في إحدى فنادق القاهرة الكبرى.
فيديو.. أحمد الشيخ يرقص على أنغام المهرجانات في حفل زفافه
غاب عن حفل الزفاف سعد سمير، لاعب الفريق؛ لتواجده في ألمانيالمدة ١٠ أيام؛ لبدء المرحلة الأولي من تدريبات العلاج الطبيعي، بعد جراحة وتر أكيلس التي خضع لها، بعد إصابته في مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا.
كما حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مراسم عقد قران أحمد الشيخ، ودخل في وصلة ضحك مع العروسين.
هنأ لاعبو النادي الأهلي والزمالك صديقهم على الزواج المبارك، وعلى رأسهم، محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي ومروان محسن ومحمد هاني وعبد الواحد السيد ورمضان صبحي وحسام عاشور وأحمد عادل، ولم يحضر شريف إكرامي.
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