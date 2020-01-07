شاهد.. مصطفى حجاج يشعل حفل زفاف أحمد الشيخ بأغنية خطوة

احتفل أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي بحفل زفافه، الإثنين بصحبة عدد من لاعبي الأحمر والزمالك على رأسهم وليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي، ومروان محسن ومحمد هاني ورمضان صبحي وحسام عاشور، في إحدى فنادق القاهرة الكبرى. صور وفيديو.. اللحظات الأولى من حفل زفاف أحمد الشيخ أحيا الحفل نخبة رائعة من نجوم الوسط الفني على رأسهم الفنان رامي جمال بباقة من أجمل أغانيه، ومحمد نور ومصطفى حجاج. فيديو.. أحمد الشيخ يرقص على أنغام المهرجانات في حفل زفافه Advertisements أشعل مصطفى حجاج حفل الزفاف، ورقص كل من أحمد الشيخ وزوجته على أغنية "خطوة". الجدير بالذكر أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب حضر الفرح؛ رغم حالة الإعياء التي يعاني منها بعد عودته من رحلة علاج بفرنسا، وبعدها ذهابه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة. محمود الخطيب في حفل زفاف أحمد الشيخ

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