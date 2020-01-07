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كريستيانو رونالدو يسجل الهاتريك الأول مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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تألق النجم رفقة فريقه يوفنتوس خلال الفوز على كالياري برباعية نظيفة اليوم الإثنين في المرحلة 18 من لكرة القدم.

وسجل الدون البرتغالي أول هاتريك له في الدوري الإيطالي في الدقائق 49 بعد مراوغة رائعة لحارس المرمى، 67 من ركلة جزاء صنعها النجم الأرجنتيني ديبالا، 82 من تسديدة بعد أن تلقى كرة البرازيلي دوغلاس كوستا.

ودون الهدف الرابع الأرجنتيني البديل “جونزالو هيجواين” في الدقيقة 81، بعد أن دخل في الدقيقة 70 بديلاً لديبالا.

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وارتقى يوفي للصدارة بـ45 نقطة منتظراً مباراة إنتر الثاني (42 نقطة) مع نابولي هذه الليلة، أما كالياري ففي المركز السادس بـ29 نقطة.

وتعود آخر مواجهة بين اليوفي وكالياري، الموسم الماضي بالجولة 30 من السيريا آ، وحقق يوفنتوس الفوز بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي اقيمت على ملعب نادي كالياري “ملعب سانت إيليا”.

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