جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020 والقنوات الناقلة

يعلق كل من عشاق مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي آمالاً عريضة على بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كاراباو كب” لإنقاذ الموسم بلقب محلي، في ظل ابتعاد ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق مريح من النقاط، وتركيز رجال يورجن كلوب على التقدم أكثر في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويصطدم مانشستر يونايتد بجاره مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي بطولة كاراباو كب، مساء اليوم الثلاثاء 7-1-2020، على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، وهو موعد مثالي بالنسبة لعشاق كرة القدم ممَن لهم اهتمامات أخرى خلال اليوم بالمباريات العربية.
يأتي ديربي مانشستر بعد ساعات من قمة الدوري السعودي بين الهلال وأهلي جدة في الجولة ال11 المؤجلة منذ يوم 12-12-2019 بسبب انشغال الهلال بالمشاركة في كأس العالم للأندية “قطر 2019”.
كما يقام الديربي المرتقب بين اليونايتد والسيتي بعد ساعات طويلة من نهائي كأس ولي العهد الكويتي بين العربي والكويت والذي سيبث على القناة الرياضية الكويتية بتعليق المعلق العماني المتميز خليل البلوشي.
وتستكمل مباريات الجولة ال12 من الدوري المصري بثلاث مباريات، من بينهم لقاء شرس سيجمع الإسماعيلي بالفريق حديث العهد “بيراميدز” الذي يتصدر لاعبه “عبد الله السعيد” لائحة هدافي الدوري المصري.
وسيضطر عشاق مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للتضحية بالجزء الثاني من حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2019 الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” في منتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية في محافظة البحر الأحمر، وسينطلق على الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر.
جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020
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المباراة ????????
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المواعيد والقنوات الناقلة ????
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المناسبة ????
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مانشستر يونايتد – مانشستر سيتي
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الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.
قناة بي إن سبورتس 2 + قناة سكاي سبورتس بريطانيا
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كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو كب) – ذهاب نصف النهائي
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الهلال – أهلي جدة
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17:00 جرينيتش، 19:00 مصر، 20:00 السعودية.
القناة الرياضية السعودية 1 + 3
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الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) – الجولة 11 (مؤجلة من يوم 12-12-2019).
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الدفاع الحسني الجديدي – الرجاء البيضاوي
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18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية.
قناة بي إن سبورتس المفتوحة + القناة الرياضية المغربية
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الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 9 (احتمال تأجيلها في اللحظة الأخيرة بسبب تواجد بعثة الرجاء في الجزائر).
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أسوان – الجونة
|
12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية.
قناة تايم سبورتس + قناة أون سبورت
|
الدوري المصري الممتاز، الجولة 12
|
الانتاج الحربي – المصري البورسعيدي
|
15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية.
قناة تايم سبورتس
|
الدوري المصري الممتاز، الجولة 12
|
بيراميدز – الإسماعيلي
|
15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية.
قناة أون سبورت
|
الدوري المصري الممتاز، الجولة 12
|
ماميلودي صن داونز – بيدفيست ويتس
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17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية.
|
الدوري الجنوب أفريقي الممتاز ، الجولة 16
|
ستاد ريمس – ستراسبورج
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20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 6
|
كأس الرابطة الفرنسية ، دور الـ8
|
العربي – الكويت
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14:45 جرينيتش، 16:45 مصر، 17:45 السعودية.
قناة الكويت الرياضية
|
كأس ولي العهد الكويتي، النهائي
|
بوروسيا دورتموند – ستاندر لييج
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15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية.
|
مباريات ودية للأندية
|
فورتونا دوسلدورف – تفينتي إنخشيدة
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15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية.
|
مباريات ودية للأندية
|
شالكه – سينت ترويدينس
|
16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية
|
مباريات ودية للأندية
|
كولن – رويال شالرلوروا
|
16:30 جرينيتش، 18:30 مصر، 19:30 السعودية
|
مباريات ودية للأندية
|
ريال سرقسطة – سبورتينج خيخون
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20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية
قناة Gol TV spain + قناة موفي ستار لا ليجا 1
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الدوري الإسباني الدرجة الثانية (سيجوندا)، الجولة 22
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