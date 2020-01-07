جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020 والقنوات الناقلة

يعلق كل من عشاق مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي آمالاً عريضة على بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كاراباو كب” لإنقاذ الموسم بلقب محلي، في ظل ابتعاد ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق مريح من النقاط، وتركيز رجال يورجن كلوب على التقدم أكثر في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويصطدم مانشستر يونايتد بجاره مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي بطولة كاراباو كب، مساء اليوم الثلاثاء 7-1-2020، على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، وهو موعد مثالي بالنسبة لعشاق كرة القدم ممَن لهم اهتمامات أخرى خلال اليوم بالمباريات العربية.

يأتي ديربي مانشستر بعد ساعات من قمة الدوري السعودي بين الهلال وأهلي جدة في الجولة ال11 المؤجلة منذ يوم 12-12-2019 بسبب انشغال الهلال بالمشاركة في كأس العالم للأندية “قطر 2019”.

كما يقام الديربي المرتقب بين اليونايتد والسيتي بعد ساعات طويلة من نهائي كأس ولي العهد الكويتي بين العربي والكويت والذي سيبث على القناة الرياضية الكويتية بتعليق المعلق العماني المتميز خليل البلوشي.

وتستكمل مباريات الجولة ال12 من الدوري المصري بثلاث مباريات، من بينهم لقاء شرس سيجمع الإسماعيلي بالفريق حديث العهد “بيراميدز” الذي يتصدر لاعبه “عبد الله السعيد” لائحة هدافي الدوري المصري.

وسيضطر عشاق مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للتضحية بالجزء الثاني من حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2019 الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” في منتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية في محافظة البحر الأحمر، وسينطلق على الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020