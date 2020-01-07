جدول مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني في السعودية

تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات كأس السوبر الإسباني في نظامه الجديد، المكون من ثلاث مباريات، بنظام الدورة الرباعية، بدءًا من يوم الاربعاء 8 يناير حتى يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.

واستحدث الاتحاد الإسباني لكرة القدم نظام الدورة الرباعية في بطولة كأس السوبر بدءًا من الموسم الحالي 2020/2019، على أن يُشارك فيها بطل ووصيف بطولتي الدوري والكأس المحليتين.

وطرحت الفكرة أثناء مناقشات بين الاتحادين الإسباني والسعودي للاتفاق على تفاصيل إقامة مباراة كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وفالنسيا في جدة مطلع عام 2020، بعدما نجحت فكرة إقامة البطولة خارج الأراضي الإسبانية على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية موسم 2019/2018 بين برشلونة وإشبيلية.

ونص الاتفاق الخاص بنسخة 2019 التي ستقام في يناير 2020 على منح الاتحاد الإسباني مبلغ 30 مليون يورو من المملكة العربية السعودية نظير استقبال البطولة المجمعة.

ويقسم المبلغ المذكور إلى ستة ملايين يورو لصالح برشلونة ومثلهم لمصلحة ريال مدريد، على أن يحصل أتلتيكو مدريد على مليوني يورو، ويُمنح فالنسيا مليون يورو، بينما يحصل الاتحاد على النسبة الأكبر من المبلغ “15 مليون يورو”.

والتالي جدول مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني