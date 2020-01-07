اونلاين | يلا شوت Time SPORTS مشاهدة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا بث مباشر YALLAKORA

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تابع لايف حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 مباشر، حيث يبدو الصراع مشتعلاً للغاية من أجل نيل الكرة الذهبية الأفريقية عن العام الماضي 2019، بعدما قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتقليص عدد المرشحين إلى ثلاثة فقط لا غير في القائمة النهائية، على أن يفوز واحد منهم فقط لا غير في نهاية المطاف بهذه الجائزة رفيعة المستوى.

ويتصدر هذه القائمة النهائية بدون أدنى شك النجم المصري محمد صلاح أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي، حيث سبق وأن نجح محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في مرتين طيلة مسيرته الرياضية، حيث فاز بها للمرة الأولى في عام 2017، ثم فاز بها للمرة الثانية في عام 2018، على أمل أن يفوز بها للمرة الثالثة في عام 2019.

ولن تكون مهمة محمد صلاح سهلة هذه المرة على الإطلاق، حيث يُنافسه زميله في نادي ليفربول والنجم السنغالي ساديو ماني الذي حقق نفس إنجازات محمد صلاح في العام الماضي، وليس ذلك فحسب بل تفوق عليه أيضاً على الصعيد الدولي من خلال قيادة منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا قبل أن يخسر اللقب في نهاية المطاف لصالح منتخب الجزائر.

ولا يبدو الوضع مماثلاً بالنسبة إلى النجم الجزائري رياض محرز أحد أبرز نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث حقق محارب الصحراء بدوره العديد من الإنجازات في العام الماضي 2019 مع مانشستر سيتي، ويكفي الإشارة إلى التتويج بأربعة ألقاب كاملة مع مانشستر سيتي على الصعيد المحلي، إلا أن ذلك لن يكفيه في نهاية المطاف بسبب قلة المشاركة في المباريات بصفة أساسية بعكس الثنائي الآخر، ويبقى الإنجاز الأهم بالنسبة إلى رياض محرز، هو قيادة منتخب الجزائر من أجل الفوز بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض مصر.

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