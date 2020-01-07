رياضة | محامي النقاز يكشف حقيقة عودة اللاعب للزمالك

أكد أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، أن أزمة اللاعب مع القلعة البيضاء لم تحل الى الآن والفترة القادمة سيتم مناقشة العروض المقدمة الى النقاز .

وقال بن ميم في تصريحات صحفية : "نحن الآن بصدد دراسة كل العروض التي وصلت للنقاز وإن شاء الله نهاية الأسبوع الجاري سيتم تحديد الوجهة الجديدة للاعب، ومن المؤكد أنها خارج تونس وتحديدا بالخليج".

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وعن إمكانية عودة حمدي النقاز للزمالك، أوضح: "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة لأننا أغلقنا هذا الموضوع نهائيا".

وكان أنيس بن ميم، أكد في وقت سابق أن إجراءات فسخ عقد موكله مع القلعة البيضاء سليمة ولا تشوبها أي شائبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حمدي النقاز متواجد حاليا في تونس وحضر يوم السبت الماضي مباراة كلاسيكو النجم الساحلي والإفريقي.