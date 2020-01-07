رياضة | عاجل.. الإسماعيلي يتعاقد المدرب الفرنسى ديديه جوميز

تعاقد النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اجراءات مع الفرنسى “ديديه جوميز” مديرا فنيا للفريق خلفا للصربى “ميودراج يستيش”.

ويملك المدرب الفرنسى صاحب الــ49 عاما سيرة ذاتية مميزة حيث سبق له التتويج مع رايون الرواندى بالدوري وكأس رواندا فضلا عن الوصول لنصف نهائي بطولة سيكافا للأندية.

كما نال مع القطن الكاميرونى مسابقة الدورى لموسمين على التوالى وكأس الكاميرون بجانب التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية بجانب حصد المركز الثالث فى الدور الثاني و التأهل لدور ربع النهائي من الكونفدرالية و نصف نهائي كاس الجزائر ضمن صفوف شبيبة قسطنطية.