رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بكأس السوبر والقنوات الناقلة لها

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، مباراة نارية ضد فالنسيا، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني موسم 2019-2020.

ويتنافس ريال مدريد، على لقب كأس السوبر الإسباني ضد فالنسيا، في نظامها الجديد،

والتي تُقام بنظام "بطل الدوري ضد وصيف الكأس، ووصيف الدوري ضد بطل الكأس".