رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد بكأس السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد بكأس السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة إرنيستو فالفيردي المدير الفني، لخوض مباراة جديدة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويتنافس برشلونة، على لقب كأس السوبر الإسباني ضد أتليتكو مدريد، في نظامها الجديد، والتي تُقام بنظام "بطل الدوري ضد وصيف الكأس، ووصيف الدوري ضد بطل الكأس".

وتُقام المباراة على الأراضي السعودية، حيث يلتقي الفائز من تلك المباراة ضد الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، في نصف النهائي الآخر. Advertisements

موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد بكأس السوبر ويلتقي برشلونة أتليتكو مدريد، يوم الخميس 9 يناير الجاري، بالعاصمة السعودية الرياض، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.