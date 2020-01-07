رياضة | إبراهيموفيتش وكاسياس وبوفون .. وأبرز أصحاب مسيرة العقد الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش وكاسياس وبوفون .. وأبرز أصحاب مسيرة العقد الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش رسمياً مشواره مع ناديه الجديد القديم ميلان الإيطالي، والذي إنضم إليه في مطلع الإنتقالات الشتوية الجارية.

ودخل إبراهيموفيتش بديلاً للمهاجم الدولي البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة 55 من مباراة ميلان ضد سامبدوريا أمس الإثنين في المرحلة 18 من الدوري الإيطالي، ليسجل إبرا أولى مبارياته في العام الجديد 2020، بل وفي العقد الرابع من مسيرته الطويلة.

ومع بدء عام جديد وعشرية جديدة، نجد أن بعض النجوم ما زالت قادرة على العطاء والبقاء في الملاعب لعقد رابع، لاعبون أثبتوا أن أن العمر مجرد رقم فقط لا غير، ينظرون للأمام فقط لا الخلف، لا نمتلك أمام تلك الظواهر سوى رفقع قبعات التقدير والإحترام.

ولم يكن ليصل هؤلاء النجوم لتلك الإستمرارية، سوى بالتزامهم وسلوكياتهم الجيدة خارج الملعب قبل داخله، الأمر الذي يدعو النجوم الصغار على المستويين المحلي والدولي للإقتداء بهم وإقتفاء أثرهم.

وييبرز لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير، أبرز أيقونات كرة القدم الحالية، من أمتعونا بعطائهم وموهبتهم طيلة أربعة عقود.

إيكر كاسياس أسطورة حراسة مرمى ريال مدريد الإسباني سابقاً وبورتو البرتغالي حالياً، بدأ مسيرته مع ريال مدريد عام 1998، أصيب بأزمة قلبية مفاجئة مع بورتو العام الماضي وتعافي منها في مايو.

ساهم مع ريال مدريد طيلة السنوات الماضية في الحصول على الكثير من الألقاب أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا، وخمس ألقاب للدوري الإسباني، بالإضافة لكأس العالم 2010 ولقبين يورو 2008 و 2012 مع منتخب بلاده.

زلاتان إبراهيموفيتش النجم السويدي الذي ظهر في مباراة ميلان بالأمس، بدأ مسيرته عام 1999 مع مالمو السويدي، مروراً بأعتى أندية القارة العجوز، أياكس الهولندي ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ومانشيتر يونايتد. سجل 371 مع الأندية التي مثلها، بالإضافة لـ 62 هدفاً بقميص المنتخب السويدي، يبلغ إبرا حالياً من العمر 38 عاماً.

جيانلويجي بوفون صاحب الـ 41 عاماً وأبرز حراس المرمى في تاريخ اللعبة، بدأ مسيرته بألوان بارما عام 1995، قبل أن ينتقل ليوفنتوس بمبلغ قياسي مطلع الألفية الحالية. ظل بألوان يوفنتوس طيلة مسيرته حتى الآن، تخللها موسم وحيد مع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الموسم الماضي، بطل العالم مع إيطاليا 2006 بالإضافة لألقاب محلية عديدة مع يوفنتوس وباريس سان جيرمان. Advertisements

أرتيز أدوريز أسطورة حية بحق في الدوري الإسباني، تتذكره جماهير برشلونة دائماً بأهدافه الخيالية في مرماهم، بدأ عام 1999 مع فريق أوريرا، مروراً ببلد الوليد وريال مايوركا وفالنسيا وأتليتيك بلباو حيث يلعب حالياً، سجل أدوريز 220 هدفاً، ويمتلك 13 ظهوراً مع منتخب لا روخا.

كلاوديو بيتزارو لاعب فيردير بريمن الحالي بسن الـ 41 عاماً، والذي بدأ معه مسيرته عام 1996، لعب لأندية كولن وبايرن ميونخ الألماني في فترتين، بالإضافة لتشيلسي الإنجليزي. يمتلك ستة ألقاب للدوري الألماني وكأس ألمانيا بالإضافة للقب وحيد في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويعد البيروفي الدولي السابق سادس هدافي الدوري الألماني عبر تاريخه.

ماكسي رودريجيز صاحب أحد أفضل أهداف كأس العالم في التاريخ، بهدفه الشهير في شباك المكسيك في كأس العالم 2006 في ألمانيا، لاعب عرف عنه الإلتزام وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

يلعب حالياً لفريق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، والذي بدأ معه مسيرته عام 1999، مروراً بأنديه إسبانيول وأتليتيكو مدريد وليفربول وبينارول، يبلغ حالياً من العمر 39 عاماً.

جاريث باري بدأ مسيرته عام 1998 مع أستون فيلا، والذي ظل معه 11 عاماً حتى إنتقل لمانشستر سيتي، ومنه نحو إيفرتون ثم وست بروميتش ألبيون حيث يلعب حالياً، يمتلك 53 مباراة بقميص المنتخب الإنجليزي.

كما يمتلك رقماً مميزا، حيث لعب 653 مباراة في الدوري الممتاز، كأكثر اللاعبين ظهروا في البطولة عبر التاريخ.

روكي سانتا كروز يلعب الأوروجواياني المخضرم حالياً لفريق أوليمبيا الباراجوياني، والذي شهد بداية مسيرته نهاية التسعينات، مثل أندية بايرن ميونخ مانشستر سيتي وبلاكبيرن وملقا

وكروز أزول المكسيكي. يمتلك خمسة ألقاب للدوري الألماني ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لـ 112 مباراة بألوان باراجواي، ويبلغ من العمر حالياً 38 عاماً.