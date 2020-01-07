رياضة | ثورة غضب بقيادة شيكابالا وبن شرقي بسبب القناة ورئيس الزمالك يتدخل

وقام مرتضى منصور رئيس النادي بتوجه اللاعبين إلى استديو القناة وتصوير برومو جديد للقناة يتم إذاعته خلال الأيام القليلة المقبلة.

اللاعبون الذين صوروا برومو القناة الجديد، عقب تدريب اليوم ه : محمد أبو جبل وشيكابالا وأشرف بن شرقي ومصطفي محمد ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو، كما تعتبر ترضية من رئيس النادي لهؤلاء اللاعبين الذين طلبوا من رئيس الزمالك تصوير برومو للقناة باعتبارهم نجوم الفريق مثلهم مثل زملائهم ، وهو ما وافق عليه رئيس الزمالك وبالفعل توجه اللاعبون عقب المران الي استديو القناة لتصوير الإعلان الجديد.