رياضة | دي روسي يغادر بوكا جونيورز ويعلن إعتزاله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي روسي يغادر بوكا جونيورز ويعلن إعتزاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر لاعب الوسط الدولي الإيطالي السابق دانييلي دي روسي إنهاء عقده مع بوكا جونيورز الأرجنتيني واعتزال كرة القدم عن 36 عاماً، بحسب ما أعلن اليوم الإثنين.

ويرتبط نجم روما السابق بعقد مع بوكا جونيورز حتى يونيو (حزيران) 2020، لكنه قرر فسخ هذا العقد وإنهاء مسيرته الكروية لأنه يريد "ببساطة العودة إلى بلادي" بحسب ما قال في مؤتمر صحافي بصحبة رئيس النادي الأرجنتيني خورخي أمور أميال. Advertisements

وأكد دي روسي أن اعتزاله اللعب لا علاقة بإصابته "البسيطة أو بأي شيء خطير، حقاً، أشعر ببساطة أني بحاجة للعودة من أجل أن أكون بجانب عائلتي، أشتاق إلى ابنتي بشكل خاص وهي مشتاقة إلي، اتخذت القرار هو نهائي".

وشكر دي روسي بوكا على الفرصة التي منحها إياها في مغامرته الأخيرة كلاعب، مضيفاً: "أني أترك جزءاً من قلبي هنا، لا أحد يدرك ما يعنيه أن تلعب في بومبونيرا وأن تكون في غرف ملابس بوكا، كانت تجربة فريدة من نوعها".

ولم يشارك دي روسي مع بوكا سوى في 6 مباريات منذ انتقاله إليه في يوليو (تموز) بعقد لمدة عام، وذلك بعد أن أسدل الستار في نهاية الموسم الماضي على مشواره مع روما، الفريق الذي دافع عن ألوانه منذ بداية مسيرته الكروية وطيلة 18 عاماً، من أجل البحث عن مغامرة جديدة.