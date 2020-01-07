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جدة - عمرو شويل 3

الانتاج الحربي يستدرج المصري باستاد الجيش

يواجه فريق الإنتاج الحربى نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متكافئة بين الفريقين يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع الجونة سلبياً فى الجولة الماضية فيما حقق المصرى فوزاً غالياً على سموحة حينما حول تأخره بهدف لفوز بهدفين .

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ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول تتريب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاءين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

وحذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الإستهانة بفريق المصرى الذى استطاع أن يقدم ريمونتادا مثيرة فى مباراته الاخيرة مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث ، ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج أمام المصرى مكون من : " عامر عامر ، أحمد شديد، محمود البدري، معاذ الحناوي، محمد بازوكا ، محمد عادل، إبراهيم عبد الخالق، موسى دياورا ، أمادو تياهي، محمد رجب، علاء سلامة".

وطالب ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى لاعبيه بمواصلة وتيرة الانتصارات لإقتحام المربع الذهبى،ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الانتاج مكون من : "أحمد مسعود - عمر كمال عبد الواحد - أحمد شوشة - سعيدو سينبوري - محمود حمد - فريد شوقى - عمرو موسى - حسن على - مفتاح طقطق - محمود وادي - أوستن أموتو".