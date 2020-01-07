شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الطائرة أمام نيجيريا فى تصفيات أفريقيا بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الثلاثاء، منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول نظيره النيجيرى فى إطار ثاني مواجهاته بتصفيات أفريقيا التى تستضيفها الكاميرون والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث خسر منتخب سيدات الطائرة فى أولى مواجهاته أول أمس الأحد من نظيره الكينى بنتيجة 3 / 1، قبل أن يلتقى الكاميرون غدًا وأخيرًا بتسوانا يوم 9.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من اللاعبات نهلة سامح ومريم مصطفى ومريم متولى وشروق فؤاد وندى معوض ونورا معوض وفريدة العسقلاتى ونرمين المنشاوى ومايا ممدوح وزينا العلمى وأية النادى وسهيلة وفيق وايسل نديم وأية خالد، تحت قيادة البرازيلى ماركو ويعاونه المدرب أحمد فتحى.

ويسعى منتخب سيدات مصر إلى تصحيح الأوضاع بعد الخسارة أمام كينيا من أجل تعويض النقاط للزحف إلى خطف تذكرة الأولمبياد.

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غادرت بعثة سيدات الطائرة إلى الكاميرون فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث ترأس البعثة هناء حمزة المشرفة على قطاع السيدات فى الإتحاد المصرى للكرة الطائرة.

يبدأ منتخب مصر للرجال التصفيات التى ستستضيفها مصر بمواجهة الجزائر اليوم ثم غانا يوم 8 وتونس يوم 9 وأخيرًا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه، ويتواجد مع بعثة المنتخب فى المعسكرات الخارجية شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات القومية.

ومن المنتظر أن تشهد تصفيات الرجال حضو جماهيرى عبر تذكرتى التى أعلنت عن توحيد سعر التذاكر بـ 25 جنيهًا بالاتفاق مع مسئولي الأتحاد من أجل مؤازرة اللاعبين.

خاض منتخب السيدات معسكرا مغلقا فى البرازيل مؤخرًا، إلا أنه كان من المفترض أن يدخل فى معسكر آخر بسلوفينيا قبل إلغائه.