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بالأرقام.. رونالدو يصنع الحدث في مباراة كالياري
الثلاثاء 7 يناير 2020
تألق الجناح البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجح بتسجيل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت بين فريقه يوفنتوس وكالياري، والتي انتهت برباعية نظيفة لصالح السيدة العجوز، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.
رونالدو يدون العديد من الأرقام القياسية في مباراة كالياري
سجل الدون رونالدو أول هاتريك له محليا بقميص يوفنتوس الإيطالي، في مباراته المحلية رقم 46 بالكالتشيو.
وبهاتريك رونالدو في مرمى كالياري، ينجح بتسجيل الهاتريك في الثلاث الدوريات الكبرى التي لعب فيها، الكالتشيو، البريميرليج، الليجا الاسبانية.
وبهاتريك رونالدو اليوم يصل إلى الهدف 13 في الدوري الإيطالي، واحتل المركز الثاني بفارق 6 أهداف عن المتصدر تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو صاحب 19 هدف.
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