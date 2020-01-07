شكرا لقرائتكم عماد متعب: فلافيو من أفضل المهاجمين الأفارقة فى تاريخ مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب لاعب الأهلى الأسبق إن زميله الأنجولى أمادو فلافيو من أفضل المهاجمين الأفارقة الذين مروا على تاريخ مصر.

أضاف فلافيو خلال حوار لـ قناة " on sport :" "فلافيو محترف ومن أفضل اللاعبين الذين زاملتهم فى الملعب ومن السهل أن تفهمه " .

تابع متعب :" البرتغالى مانويل جوزيه ساعدنا كثيرا فى التأقلم داخل الملعب وأعتقد صناعة فلافيو لهدف أبو تريكة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2006 من اللحظات التى لاتننسى".

وولد أمادو فلافيو فى 30 ديسمبر 1979 بالعاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره.

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عام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23، بعدما لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفاً فى اللقاء الذى انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتلتيكو، وهى البطولة التى فاز الأهلى بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.

لعب المهاجم الأنجولى 163 مباراة مع الأهلى، أحرز خلالها 58 هدفا مع المارد الأحمر، بدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره عام 2005، وانضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23.

وسجل فلافيو أهدافا قاتلة ومهمة مع الأهلى فى الموسم الثانى وحصد لقب هداف الدورى المصرى، دوليا شارك فلافيو مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية (مصر 2006) وسجل 3 أهداف توج بها هدافا للمنتخب، سجل فلافيو 5 أهداف فى تصفيات بطولة (غانا 2008) ليساهم فى تأهل أنجولا للنهائيات، تم ترشيحه للحصول على أفضل لاعبى قارة أفريقيا المحليين عن العام 2008.